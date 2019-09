Tenta di aggredire la moglie in casa, sfasciando la porta: fermato dalla polizia

Quasi sfascia la porta della casa dove abita la moglie, per tentare di aggredirla. I due pare fossero in procinto di separarsi. La polizia interviene in tempo ed evita guai peggiori. E' accaduto a Battipaglia, con un'operazione condotta dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che dopo aver bloccato l'uomo, lo ha denunciato a piede libero per danneggiamento e minacce. Ad allertare la polizia era stata la donna che si era barricata in casa e non ha aperto al coniuge, che preso dalla furia ha preso a calci e pugni la porta, riuscendo quasi ad entrare.