Dramma a Battipaglia, uomo precipita dal balcone: è grave

Dramma, nel tardo pomeriggio di oggi, in via del Centenario a Battipaglia, dove un uomo è precipitato dal quarto piano di una palazzina cadendo su un’automobile in transito sulla carreggiata.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha condotto d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute sono gravi, la prognosi è riservata. Si indaga per risalire alla reale dinamica di quanto accaduto. Non si esclude la pista del tentato suicidio.