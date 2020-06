Battipaglia, parte il progetto "Scuole Sicure": arrivano le telecamere

E’ stato presentato il progetto “Scuole Sicure 2020” per un ammontare di 29 mila e 811 euro. Il progetto presentato dal Comune di Battipaglia e dal Comando Vigili prevede un finanziamento per l’installazione delle telecamere di contesto e per la lettura targhe presso tre edifici scolastici: Itc “F. Besta Gloriosi” in via Gonzaga; “E. Medi” in via Domodossola e l’Istituto Alberghiero “E. Ferrari” in via R. Jemma.

Il commento

Le tre telecamere che saranno posizionate presso le scuole avranno una postazione di raccolta installata presso la zona Castelluccio mentre i flussi video saranno gestiti nella centrale adibita alla videosorveglianza esistente del Comune presso il comando di Polizia Locale. “L’unico modo per svolgere una vera e propria attività di prevenzione e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici è quello di dotarci di un sistema di videosorveglianza che ci consenta di risalire ai responsabili per questo abbiamo richiesto un finanziamento in tal senso aderendo all’iniziativa Scuole Sicure promossa dal Ministero dell’Interno. La nostra proposta progettuale punta proprio al controllo del territorio e alla tutela dei più giovani” dichiara il comandante della polizia municipale Gerardo Iuliano.