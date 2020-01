Battipaglia, la denuncia choc di una ragazza: "Seguita in strada da un pervertito"

Momenti di paura, ieri sera, a Battipaglia, dove una ragazza di 19 anni, G.A le sue iniziali, è stata seguita in strada da un malintenzionato.

L'appello alla sindaca

A denunciare l’accaduto è stata proprio la giovane con un post sulla pagina “Sei di Battipaglia…il vero”: “Impari a correre sui tacchi quando a 19 anni scopri di essere seguita da una mente pervertita, ad un orario modico di una normale sera di un normale giorno della settimana”. Poi rivolge alla prima cittadina: “Cecilia Francese penso che la macchina della vigilanza non debba passare solo il 24 dicembre o il 31, pensando che l’unico problema possa essere una persona ubriaca. Ma al di là di tutto ciò, è impensabile che una persona non possa prepararsi per paura di menti malate come quella che ho incontrato stasera. Ho 19 anni, sono una ragazza e continuerò a mettere gonna e tacchi per me stessa. Mi fate schifo”.