Battipaglia, ragazzina azzannata dal cane di un clochard

Momenti di tensione, ieri sera, in via Mazzini a Battipaglia, dove una ragazzina è stata azzannata da un cane che apparteneva ad un clochard di nazionalità straniera.

I soccorsi

La giovane è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Su quando accaduto indagano i vigili urbani che hanno già denunciato il padrone del cane, il quale è stato trovato in possesso di un coltello e privo del permesso di soggiorno. I suoi due cani sono stati presi in custodia dal personale dell’Asl.