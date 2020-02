Ragazzino picchiato dai bulli in strada: è allarme sicurezza a Battipaglia

Ancora episodi di bullismo a Battipaglia. L’ultimo si è verificato lunedì sera, in una traversa di via Domodossola, dove un ragazzino di 13 anni è stato rincorso, insultato e preso a calci e pugni da una gruppo di minorenni. E’ molto probabile che il loro obiettivo fosse quello di rubargli lo smartphone.

La violenza

Fortunatamente il giovane è riuscito a fuggire ed ha raccontato tutto ai genitori. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, ma solo qualche lieve escoriazione al viso. Non è la prima volta che accadono episodi nel genere nella città della Piana del Sele. Per questo le famiglie sono molto preoccupate e chiedono alle forze dell’ordine di rafforzare i controlli per individuare questo gruppo di bulli che continua a minacciare ed aggredire i ragazzi più deboli.