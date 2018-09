Prova a baciare la sua ex, lei rifiuta e lui la colpisce con un pugno

Paura, ieri mattina, dinanzi ad una scuola di Battipaglia, dove un ragazzo, dopo aver visto una sua vecchia fiamma, si è avvicinato per inviarla a fare colazione al bar.

La violenza

I due hanno parlato per diversi minuti e tutto sembrava andare liscio fino a quando il giovane non ha provato a baciarla. Lei, alquanto sorpresa e forse infastidita, ha evitato il bacio. La scena ha scaturito reazione irrisorie da parte delle amiche della ragazza e di altri presenti nel bar. Di qui l’ira del giovane che, preso dalla rabbia, ha sferrato un pugno all’ex fiamma che è caduta a terra. Poi è fuggito via. L’adolescente è stata trasportata all’ospedale, dove sono giunti anche i genitori. Non è escluso, ora, che l’aggressore venga querelato dai familiari della sua ex fiamma e anche sanzionato dalla scuola.