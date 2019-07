Battipaglia, coppietta appartata in auto rapinata da quattro stranieri

Momenti di panico a Battipaglia, dove due giovani sono stati minacciati e derubati da cittadini di nazionalità stranieri. L’episodio si è verificato, nella notte tra sabato e domenica, nella zona di Santa Lucia, dove una coppietta, che si era appartata in auto, è stata aggredita da quattro stranieri originari del Nord Africa che, con il volto coperto e armati di bastone, hanno frantumato prima i vetri della vettura per intimidire i due giovani e poi si sono fatti consegnare il denaro.

I soccorsi

Il ragazzo e la ragazza si sono recati in ospedale per farsi medicare. Per fortuna hanno riportato solo qualche lieve ferita causata dalla rottura dei finestrini. Al momento, fanno sapere i carabinieri, non è stata sporta alcuna formale denuncia. Le indagini, comunque, sono in corso.