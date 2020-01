Paura a Battipaglia, rapinato un supermercato: donna ferita

Momenti di panico, ieri sera, a Battipaglia, dove due malviventi hanno messo a segno una rapina all’interno di un supermercato. I rapinatori hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale, tra lo sconcerto di dipendenti e clienti, riuscendo a portare via il denaro contenuto nelle casse.

Le indagini

Poi, per motivi in corso di accertamento, hanno ferito una donna che è stata trasportata in ospedale. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che ora, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, sono sulle tracce dei due balordi.