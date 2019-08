Rapina a mano armata in un supermercato a Battipaglia: bandito in fuga

Momenti di tensione, nella tarda mattinata di oggi, a Battipaglia, dove un malvivente, con il volto coperto e armato di pistola, ha fatto irruzione all’interno di un supermercato situato in via Domodossola per compiere una rapina.

La dinamica

L’uomo, in pochi secondi, ha minacciato un dipendente facendosi consegnare l’incasso davanti agli occhi increduli e spaventati dai clienti del market. Poi è fuggito via facendo perdere le sue tracce.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato che hanno raccolto la testimonianza dei presenti ed avviato le indagini per risalire all’identità del rapinatore. Determinanti potrebbero essere le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.