Battipaglia, rifiuti ospedalieri in strada: la denuncia di Inverso

Rifiuti ospedalieri sono stati abbandonati in via Ceraso del Tasso a Battipaglia. A denunciarlo è il leader del movimento “#perunnuovoinizio” Vincenzo Inverso attraverso alcune fotografie. Nel mirino finisce l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese: “Lungo questa strada, purtroppo, ci sono i pali con le tabelle e non le telecamere. Questa è la cifra, la sintesi del fallimento amministrativo a Battipaglia”.

