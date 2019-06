Rissa tra braccianti stranieri a Battipaglia: cinque denunce

Momenti di tensione, in via Cupa Felippe a Battipaglia, dove un discussione tra dieci braccianti, di ritorno dal lavoro nei campi, è degenerata in rissa.

La rissa

La lite si è verificata nei pressi della Strada Statale 18 davanti agli occhi increduli di decine di automobilisti. Nella rissa, scoppiata per futili motivi, sono rimasti feriti due indiani: uno ha ricevuto un pungo in faccia, l’altro è stato colpito con un coltello alla mano sinistra. Sul posto sono giunti i poliziotti del locale commissariato e i carabinieri che, dopo aver raccolto le testimonianza dei presenti, hanno ricostruito l’accaduto e denunciato cinque stranieri.