Si "divertiva" a forare le gomme delle auto: denunciato uomo a Battipaglia

E’ stato individuato l’uomo che, nelle ultime settimane, si è “divertito” a forare le gomme delle automobili parcheggiate lungo le strade di Battipaglia.

Le indagini

Al termine di lunghe indagini i carabinieri sono riusciti a bloccarlo dopo aver raccolto anche diverse testimonianze da parte dei residenti. Non si conosce la sua identità ma sicuramente è una persona che vive nella città capofila della Piana del Sele e che, nei mesi scorsi, è riuscito a bucare i pneumatici di ben 19 veicoli in pieno centro. Nella sua abitazione è stato trovato e sequestrato anche un coltello. Per lui è scattata una denuncia a piede libero presso la Procura di Salerno.