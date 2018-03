Battipaglia, 34enne marocchino scomparso da sei giorni

Apprensione a Battipaglia per Jilali Rhyate, 34 anni, di origine marocchina, che ha fatto perdere le sue tracce da ben sei giorni.

Il caso

Lunedì 26 febbraio il padre è uscito di casa intorno alle 7 del mattino e quando è rientrato, alle 10.30, non lo ha più trovato. Il giovane è claudicante, ha difficoltà a muovere la parte sinistra del corpo ed ha la mano sinistra atrofizzata. Non ha con sé il cellulare ed ha bisogno di farmaci per la sua terapia e potrebbe avere difficoltà a rientrare a casa perché ha difficoltà a muoversi e conosce poco l’italiano. Quando si è allontanato da casa indossava un giubbotto marrone, jeans e scarponcini alti gialli.