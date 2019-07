Battipaglia, sequestrate le auto a due prostitute sulla litoranea

Due automobili con targa straniera sono state sequestrate dalla Polizia Municipale di Battipaglia in quanto utilizzate da due prostitute che esercitavano la loro “professione” in via Idrovora sulla Litoranea. Il provvedimento si basa sulla violazione delle norme del Codice della Strada in materia di esterovestizioni.

Le denunce

Le due donne sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per il reato di inottemperanza alla misura di prevenzione personale emesso dal Questore di Salerno.