Battipaglia, blitz al mercato: sequestrate scarpe e borse contraffatte

Polizia e vigili urbani hanno fatto irruzione all’interno del mercato di Battipaglia per effettuare i controlli previsti dall’operazione “Action Day” predisposta dal Questore Maurizio Ficarra.

I controlli

Nel corso delle perquisizioni hanno sequestrato 20 borse e 23 paia di scarpe griffate ma contraffatte; i venditori abusivi, invece, sono riusciti a fuggire abbandonando la merce in strada. Le indagini sono tuttora in corso per risalire alla loro identità e alla provenienza della merce contraffatta.