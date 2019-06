Nascondeva 20 grammi di hashish in casa: arrestata 19enne a Battipaglia

Un ragazza di 19 anni, G.V le sue iniziali, originaria dell’Est europeo ma da tempo residente in Italia, è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Il blitz

Da tempo gli agenti della Polizia di Battipaglia la tenevano sotto controllo per degli spostamenti sospetti in alcune aree della città. La giovane, incensurata, è stata sottoposta ad una perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire circa 20 grammi di hashish, di cui buona parte suddivisa in dosi per la vendita, un bilancino digitale, un coltello adoperato per la preparazioni delle confezioni e una somma di denaro ritenuta il compendio dell’attività illegale. Per questo, al termine delle formalità di rito, è stato posta in libertà in attesa della convalida dell’arresto.