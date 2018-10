Sorpreso con 42 grammi di hashish: arrestato 21enne a Battipaglia

Un 21enne di Battipaglia, C.M le sue iniziali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in località Belvedere.

Il blitz

Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 42 grammi di hashish, già confezionata e pronta per la vendita al dettaglio, di una dose di marijuana, di un bilancino digitale, di un coltello a serramanico utilizzato per sezionare la droga che, successivamente, veniva conservata in una carta cellophane e di una somma di denaro ritenuta il guadagno dello spaccio. Il pm di turno della Procura ha disposto gli arresti domiciliari per il 21enne, in attesa del rito direttissimo che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno.