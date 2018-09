Spacciava marijuana nel centro di Battipaglia: arrestato 60enne

Un pluripregiudicato di 60 anni, originario della provincia di Napoli e residente a Battipaglia, C.S le sue iniziali, è stato arrestato dalla polizia.

I controlli

Dopo essere stato perquisito in Piazza della Repubblica, l’uomo è stato trovato in possesso di 13,4 grammi di marijuana, suddivisa in dosi da mettere in vendita, e di un’ingente somma di denaro ritenuta il compendio dello spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, inoltre, ha consentito di scoprire, nella camera da letto all’interno di una borsa termica, una busta in cellophane contenente altra marijuana, del peso pari a 9 grammi, 3 bilancini di varia grandezza perfettamente funzionanti, un rotolo di carta gommata (utilizzato per avvolgere gli involucri da cedere), 11 bustine con chiusura ermetica e 2 a chiusura autoadesiva. Per questo, dopo le formalità di rito, il pluripregiudicato è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.