Sorpresi a spacciare nel centro di Battipaglia: arrestati due minorenni

Stavano vendendo droga i due minorenni fermati ieri mattina dagli agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia.

Il blitz

L’atteggiamento sospettoso dei due ragazzini, che si trovavano nella centralissima via Italia, ha indotto gli agenti ad approfondire i controlli procedendo alla loro identificazione: un 16enne ed un 17enne battipagliesi, entrambi incensurati. Nel corso della perquisizione il 16enne è stato trovato in possesso di due bustine in cellophane, nascoste negli slip, in cui vi erano 12 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish già confezionate. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito, inoltre, di rinvenire altra medesima sostanza, oltre ad un coltello utilizzato per sezionare la droga e due bilancini digitali perfettamente funzionati ben occultati in un foro artigianalmente creato nel muro, nella parte retrostante di un armadio della camera da letto.

Durante l’operazione, i poliziotti hanno sequestrato anche la somma di denaro pari ad euro 225, frutto dell’attività di spaccio. Le successive analisi di laboratorio, a cura della Polizia Scientifica, hanno accertato che l’hashish in disponibilità del predetto aveva un peso pari a circa 33 grammi. Altra sostanza stupefacente del tipo hashish è stata trovata nelle tasche dei pantaloncini indossati dal 17enne, occultata all’interno di un involucro in alluminio. Per questo, dopo le formalità di rito, i due giovani sono stati ammanettati perché resisi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Salerno a disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno.