Follia a Battipaglia, spari col fucile ad aria compressa contro auto e passanti

Momenti di panico, intorno alle 2 della scorsa notte, in zona Belvedere a Battipaglia, dove qualcuno si è divertito a sparare col fucile ad aria compressa contro i passanti e le automobili in transito causando gravi danni alle vetture. Fortunatamente non risultano feriti.

Il caso

La denuncia arriva da uno degli automobilisti di passaggio che ha pubblicato alcune fotografie della sua auto nel gruppo Facebook “Sei di Battipaglia…il vero”. Su quanto accaduto sono stati allertati i carabinieri.

Gallery