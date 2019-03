Battipaglia, imbrattata la stele di Borsellino: l'indignazione del web

Gesto di cattivo di gusto, a Battipaglia, nel giorno di Carnevale. Ignoti, infatti, hanno macchiato con una bomboletta spray di colore blu la stele di Paolo Borsellino, il magistrato siciliano ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 a Palermo a seguito di un attentato.

Il caso

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni cittadini che hanno postato la fotografia su Facebook suscitando l’indignazione della comunità. Si tratta, sicuramente, di una bravata, ma irrispettosa per chi, come il giudice Borsellino, è morto per combattere la criminalità organizzata.