Parcheggia l'auto in litoranea e provano a rubargliela: la denuncia su Facebook

Ancora un tentativo di furto nella città di Battipaglia. Questa volta alcuni stranieri hanno provato a rubare un’automobile parcheggiata nei pressi di uno stabilimento balneare situato sulla litoranea.

La denuncia

Il proprietario era sceso da poco dal veicolo per recarsi sulla spiaggia quando, improvvisamente, ha sentito suonare l’allarme. “Corro e vedo che degli extracomunitari mi stavano per rubare la macchina. Chiamo polizia e carabinieri e nessuno interviene dicendo che avevano le macchine occupate. E poi – racconta su Facebook - vedo macchine sia di polizia che carabinieri davanti ad un bar. E questi dovrebbero salvarci? Vabbè – aggiunge amaramente - in tutto ciò volevo dire di stare attenti quando andate giù al mare”.