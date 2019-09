Bomba a Battipaglia, terminata l'evacuazione: "Si torna a casa"

Sono terminate nel pomeriggio le operazioni di disinnesco dell’ordigno della seconda guerra mondiale ritrovato, nei giorni scorsi, in località Spineta a Battipaglia. Gli artificieri del 21° Reggimento Guastatori di Caserta, dopo aver forato la bomba con uno speciale robot, dalle 14 hanno iniziato le attività di svuotamento dell’esplosivo che sono andate avanti fino alle 18 circa.

Il commento

Soddisfatta la sindaca Cecilia Francese che su Facebook scrive: “Cari concittadini, mi viene da dire “missione compiuta”. Grazie a voi che avete collaborato dimostrando un grande senso civico. Da questo momento possiamo rientrare nelle nostre cose! A monitorare il rientro ci saranno i nostri angeli custodi che vigileranno insieme alla nostra Polizia municipale e alla locale protezione civile. Questa è stata la prima operazione del genere in Italia ed è stato possibile realizzare in una sola giornata grazie alla capacità organizzativa e professionale di tutte le parti in campo. Abbiamo dato prova, come sistema pubblico, di grande efficienza e ne sono fiera da cittadina e poi da sindaco di Battipaglia”.