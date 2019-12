Vertenza Treofan a Battipaglia, Adelizzi: "Ringrazio Conte per l'interessamento"

"Ringrazio il presidente del consiglio Giuseppe Conte per la disponibilità mostrata nel voler incontrare una delegazione di lavoratori della azienda Treofan di Battipaglia, da mesi alle prese con una difficile trattativa per scongiurare la chiusura de sito produttivo della Piana del Sele". Il deputato del Movimento 5 Stelle Cosimo Adelizzi, promotore dell'incontro avvenuto a Vallo della Lucania, a margine della visita istituzionale di Conte, lancia un messaggio di speranza per i lavoratori.

L'auspicio

Il parlamentare grillino spiega: "Il nostro presidente del Consiglio ha assunto l'impegno di inviare, a breve, ai vertici dell'attuale proprietà della Treofan, una lettera di invito a riaprire qualsiasi forma di dialogo per scongiurare lo stop alle attività produttive, anche mediante un dialogo con altri soggetti privati presenti sul mercato. È una situazione molto delicata che, in quAlità di deputato della zona, sto seguendo con particolare attenzione. Ogni singolo posto di lavoro merita rispetto da parte di tutti. Con il Governo e con il ministro Patuanelli continuerò la mia attività per sostenere i lavoratori della Treofan" conclude Adelizzi.