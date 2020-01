"Finto nipote" spilla soldi e oggetti in oro ad un'anziana, allarme a Battipaglia

Nuova truffa a danno degli anziani, con l'escamotage del finto nipote. E' accaduto a Battipaglia, con 4000 euro, tra soldi e oggetti preziosi, consegnati da una donna ad uno dei malviventi. Ad agire sarebbero state più persone, con la dinamica ora al vaglio dei carabinieri dopo apposita denuncia

La truffa

La vittima era stata raggiunta telefonicamente da un uomo, che si era finto suo nipote e chiedendo 4000 euro in contanti. La cifra in denaro era legata ad un pagamento che lo stesso avrebbe dovuto fare, per non perdere il posto di lavoro. Di lì a poco, secondo quanto detto alla vittima, il ragazzo avrebbe raggiunto la donna per raccogliere i soldi. Contemporaneamente, invece, un altro complice effettuava telefonate a ripetizione sul telefono del vero nipote, per tenergli il telefono occupato. Una volta all'esterno della casa dell'anziana, uno dei truffatori - fingendosi il postino - le ha chiesto quei soldi, ma la donna aveva spiegato di avere solo 700 euro. A quel punto la vittima, spaventata dalla reazione dell'uomo che le aveva detto che i soldi non erano sufficienti, ha consegnato oggetti in oro, tipo collane e anelli, consegnandole all'uomo, che si è dato poi velocemente alla fuga. La vittima ha poi sporto denuncia ai carabinieri, dopo aver allertato i figli di quanto accaduto. I contorni dell'episodio sono stati diffusi sui social, dagli stessi cittadini battipagliesi, per mettere in guardia chiunque sul pericolo di questo genere di truffe