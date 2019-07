Fittano una casa a Battipaglia, ma l'annuncio online è una truffa: si indaga

Ancora una truffa online a Battipaglia. Questa volta nel tranello sono caduti due turisti che avevano intenzione di fittare una casa per l’estate. E così si sono imbattuti in un annuncio falso che prevedeva la cessione in locazione di un’abitazione sulla litoranea a 500 euro per una settimana. Soltanto che il promotore dell’annuncio, dopo aver incassato i soldi, è sparito nel nulla facendo perdere le sue tracce. Di qui la denuncia alle forze dell’ordine da parte dei due malcapitati che hanno avviato subito le indagini per risalire all’identità del truffatore.