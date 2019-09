Battipaglia, uomo ferito rinchiuso in casa dalla compagna: si indaga

Momenti di tensione, venerdì sera, in via Mazzini a Battipaglia, dove un uomo di 68 anni è stato trovato svenuto all’interno della sua abitazione. A dare l’allarme è stato un vicino di casa che ha allertato le forze dell’ordine.

Il fatto

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per forzare l’ingresso dell’abitazione: la compagna, infatti, lo aveva chiuso dentro per motivi ancora da accertare. Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi che lo hanno condotto in ospedale per via di fratture e lesioni. Sono in corso le indagini pefer risalire alla dinamica dell’accaduto.