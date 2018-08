Battipaglia, uomo picchiato da babygang davanti ai familiari

Nuovo episodio di violenza nella città di Battipaglia. Mercoledì sera, intorno alle 20, un uomo, che era seduto ai tavolini di un bar insieme alla famiglia nella centralissima via Italia (a pochi metri dal Comune) - riporta La Città - è stato avvicinato da quattro ragazzini che, per futili motivi (sembra per un semplice sguardo), lo hanno aggredito riempiendolo di botte sotto gli occhi attoniti di familiari e passanti.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”. Su quanto accaduto indaga la polizia, che ha ascoltato le testimonianze dei presenti per cercare di risalire all'identità dei componenti della babygang.