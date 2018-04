Volevano compiere una rapina in un supermercato: fermati due giovani a Battipaglia

Due ragazzi di Battipaglia, A.F di 23 anni e M.B di 21 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati in via Campania, in pieno centro cittadino, mentre si apprestavano ad entrare in un supermercato.

I controlli

Nel corso della perquisizione, da parte degli agenti di polizia del locale commissariato, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 centimetri. Subito dopo i poliziotti si sono recati presso le loro abitazioni ed hanno rinvenuto nella camera da letto di M.V ben 43.6 grammi di hashish e un bilancino digitale perfettamente funzionante. Quest’ultimo, quindi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, su disposizione del pm di turno. Entrambi i giovani risultano indagati per porto abusivo di arma atta ad offendere.