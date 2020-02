Video erotico tra giovani registrato in pubblico a Battipaglia: si indaga

E’ al vaglio degli inquirenti della Procura di Salerno il video erotico che, da giorni, sta girando su Whats App soprattutto tra i giovani. Nelle immagini si vedono un ragazzo e una ragazza che hanno un rapporto sessuale in un luogo pubblico.

L’inchiesta

A far partire le indagini - riporta La Città - è stato il padre di un adolescente a cui è arrivato il filmato sul telefonino, il quale si è rivolto ai carabinieri. Sembra che il ragazzo del video sia originario di Eboli ed avrebbe un disagio psichico tanto da ricevere assistenza dallo Stato per la sua infermità; la ragazza, invece, sarebbe di Battipaglia. Entrambi sono maggiorenni. Nelle immagini si vede il volto dell’ebolitano, mentre la battipagliese ha il viso coperto dal cappuccio mentre si poggia con la testa sul petto di un “conoscente” che gli sta davanti. Quest’ultima chiede aiuto al padre durante il rapporto sessuale, che è avvenuto in luogo pubblico a Battipaglia. Si tratta di un bluff o di una richiesta sincera? Ora spetterà ai militari dell’Arma, coordinati dalla Procura, fare luce su ogni singolo dettaglio della vicenda.