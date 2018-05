Beach Litter 2018: in Campania 7 rifiuti ogni metro di spiaggia, i dati di Legambiente

Presentati i dati di Beach Litter 2018, l'indagine di Legambiente. In Campania, sono state 22 le spiagge monitorate, per un totale di 78mila metri quadrati: 7 rifiuti ogni metro di spiaggia, in totale oltre 15mila rifiuti spiaggiati. I punti più critici nel salernitano risultano sulla spiaggia libera Magazzeno di Pontecagnano con 1.260 rifiuti ritrovati di cui il 90% riguarda rifiuti di plastica, sulla spiaggia libera Foce Tusciano di Battipaglia con 963 rifiuti in 100 metri di spiaggia, di cui 91% dei rifiuti monitorati è plastica e sulla spiaggia via lungomare Tafuri di Salerno dove in 100 metri di spiaggia sono stati rinvenuti 754 rifiuti, di cui il 68 % rappresentato da plastica.

I dati

Ben sette rifiuti ogni metro di spiaggia, sull’arenile delle nostre coste. Si tratta di rifiuti gettati consapevolmente o che provengono direttamente dagli scarichi non depurati e dall’abitudine di utilizzare i wc come una pattumiera, nonchè dalla dannosa gestione dei rifiuti a terra. Un quadro decisamente preoccupante.

Le spiagge virtuose

Le spiagge campane virtuose con meno rifiuti si trovano nel Cilento: la spiaggia di Piano di Velia di Ascea con 39 rifiuti in 100 metri e Grotta della Cala di Camerota con 42 rifiuti in 100 metri di spiaggia.