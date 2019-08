Pontecagnano, negato il beach volley in piazza Sabbato: la protesta

"Bocciato il progetto beach volley: mortificato l'impegno dei giovani". Con un lungo post su facebook, il comitato organizzatore esprime il proprio rammarico per la decisione dell'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano che ha deciso di non autorizzare la manifestazione in Piazza Sabbato. Molto presto, il Comune potrebbe diffondere una propria nota stampa e motivare le ragioni del no. Nel frattempo i giovani beachers annunciano: "Approfondiremo la questione nella conferenza stampa che si terrà venerdì 2 agosto alle ore 11 presso il Cin Cin Bar".

La reazione

"In un Comune dove i tuoi diritti diventano piaceri, chi agisce con legalità, onestà e umiltà viene schiacciato - scrive il comitato organizzatore della manifestazione di beach volley - Dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del Comando di Polizia Municipale ad occupare il suolo pubblico (pagati 455 euro), è bastato poco per cambiare idea dopo più di un mese e comunicare un parere negativo con motivazioni confuse. Così come è bastato poco per fissare i lavori in piazza giusto nei giorni dell'evento. E' palese come le energie di questa città abbiano a cuore le iniziative di aggregazione giovanile e che avrebbero potuto far vivere 3 giorni di festa e favorire il commercio delle nostre attività".