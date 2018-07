Bed and Breackfast, inizia la lotta agli abusivi: vertice al Comune

Mistero a Salerno sul numero preciso di “Bed and Breackfast”. Di questo si è discusso, ieri mattina, a Palazzo di Città, nel corso di un incontro tra l’assessore al commercio Dario Loffredo, la consigliera comunale Paola De Roberto e il presidente regionale dell’Abbac Agostino Ingenito.

I dati

Allo stato risultano solo 500 “B&B” presso lo sportello del Suap (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune. Ma, attraverso alcune ricerche sul web, è possibile constatare come, soprattutto durante la stagione estiva, la cifra di 2300 attività. Un sommerso davvero dilagante che, da tempo, suscita l’ira delle associazioni di categoria che da tempo chiedono più controlli. Loffredo ha espresso piena soddisfazione ed adesione ad un'intesa con l'obiettivo di combattere l'abusivismo ricettivo e qualificare ulteriormente l'offerta ricettiva. Avviato un primo importante percorso con le segnalazioni di eventuali esercizi abusivi. L'Abbac, in particolare, utilizzerà un format ormai consolidato mediante la disponibilità a recepire indicazioni all'e-mail segnalazioni@abbac.it e procederà poi ad un invio quindicinale al Comando della Polizia Municipale. Inoltre si metterà mano ai regolamenti comunali che disciplinano le diverse tipologie ricettive extralbeghiere, dai bed and breakfast, agli affittacamere, case ed appartamenti vacanze e locazioni brevi.

I commenti

Il presidente Ingenito: “"L'obiettivo è tutelare i viaggiatori per offrire esperienze turistiche positive della città, accompagnando con attività informative gratuite gli operatori che intendono adeguarsi alle regole e rafforzare la qualificazione ricettiva. Ringrazio la consigliera De Roberto che fin dall'avvio della consiliatura si era resa sensibile alla tematica con un'audizione in commissione statuto del consiglio comunale. La sinergia con l'assessore Loffredo che ringraziamo, va proprio nella direzione di cogliere le opportunità di questi nuovi ed importanti flussi di turismo individuale che hanno reso Salerno un riferimento di valore nell'ospitalità ed accoglienza. Già dal prossimo mese daremo attuazione ad un comitato tecnico per la redazione dei regolamenti, per evitare il rischio di gentifricazione nel centro storico e azioni a tutela degli operatori regolari e i viaggiatori che amano Salerno e che in migliaia l'hanno già conosciuta ed apprezzata". Soddisfatta la consigliera De Roberto: “In questo discorso il mio ruolo è stato solo quello di favorire un incontro che spero possa premiare gli imprenditori seri ed onesti e la qualità dell’offerta turistica salernitana.