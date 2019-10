Scoperti due b&b abusivi a Salerno: scattano multe e denunce

Agenti del Nucleo Antievasione Tributaria del Comando di Polizia Municipale del Comune di Salerno hanno individuato nei giorni scorsi altre due attività di b&b completamente abusive, entrambe in pieno centro.

La sanzione

Ai due gestori sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 6mila euro. E' scattato anche il deferimento all’autorità giudiziaria, alla quale dovranno rispondere del reato perpetuato per la mancata comunicazione degli alloggiati alla locale questura.

Il bilancio

I controlli portati a termine hanno interessato circa 60 attività ricettive, fino ad oggi. Sono stati recuperati circa 500mila euro di imposta di soggiorno non versata dai gestori alle casse comunali. I gestori inadempienti per quanto attiene l’imposta di soggiorno sono stati tutti denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di peculato. I controlli proseguiranno in modo capillare in tutto il territorio cittadino.