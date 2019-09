Bed and breakfast: il Consiglio Comunale approva il nuovo regolamento

Le camere passano da 3 a 4, i posti letto da 6 a 8, periodo di chiusura di 90 giorni non consecutivi. Ecco il nuovo regolamento per i b&b, approvato in Consiglio Comunale.

I paletti

La legge regionale prevede che l’attività di bed and breakfast sia di carattere saltuario. C'è, dunque, necessità di indicare un periodo di chiusura, così da consentire agli imprenditori di gestire a proprio piacimento il periodo di inattività. Il gestore che riceve una chiamata per una prenotazione improvvisa può, però, differire il proprio periodo di chiusura con una PEC inviata agli uffici comunali.