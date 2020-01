Luci d'Artista 2019/2020: i turisti preferiscono i b&b di Salerno

Gli alberghi scivolano al secondo posto della classifica di gradimento stilata dai turisti di Luci d'Artista. In vetta, invece, balzano i b&b, a maggior ragione se sono ubicati in centro cittadino, in posizione strategica. La classifica, che prende forma anche attraverso le recensioni degll utenti di tripadvisor, il termometro del gradimento popolare, è stata pubblicata dal quotidiano Il Mattino.

I dettagli

Le recensioni dei turisti, pubblicate sul più grande sito di viaggi, non lasciano spazio a dubbi. I voti per i "bed and breakfast" sono molto alti. Sono giudicati nella media o buoni gli alberghi. In alcuni casi, i clienti discutono non di luci d'Artista ma di stellle, cioè quelle attribuite alla strutturra alberghiera. B&B, invece, in cima alla lista delle preferenze.