Caccia ai furbetti del b&b: mancati tributi per 50mila euro

Circa duecento strutture ricettive, a Salerno, non sono in regola con il pagamento della tassa di soggiorno. Lo ha scoperto l’ufficio Tributi e Attività produttive del Comune, in collaborazione con i vigili urbani del nucleo antievasione. L'imposta non pagata ammonta, in totale, a 50mila euro. Ne ha dato notizia il quotidiano Il Mattino, oggi in edicola.

La task force

I controlli dell’ufficio Tributi e Attività produttive del Comune si sono concentrati soprattutto su bed and breakfast e affittacamere. Nel mirino degli ispettori sono finiti anche alberghi a quattro stelle.