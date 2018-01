Stupore e sorrisi sui volti dei bimbi a Salerno con la Befana del Club Alpino

Curiosità e sorrisi per la Befana che, stamattina, con la sua scopa, si è calata da Palazzo di Città, per giungere in piazza Amendola. La sezione di Salerno del Club Alpino Italiano, grazie al suo gruppo speleologico, ha regalato, infatti, un momento di gioia a grandi e piccini, allestendo una teleferica a doppia corda portante, con l'utilizzo di tecniche e attrezzatura speleo.

Lo spettacolo

Sulla teleferica, si è calata una socia del gruppo travestita dalla vecchina più amata dai bambini. La Befana ha, dunque, distribuito calze e dolciumi ai piccoli presenti, donati dalla sezione del Club Alpino.