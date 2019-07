Bellandi simpatizza per i granata e guarda ai giovani: "Condivido l'apertura di Papa Francesco"

Tra i suoi punti di riferimento c’è Papa Francesco e forse è per questo che monsignor Andrea Bellandi, nuovo vescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, è avvezzo alle sorprese. E così, mentre era in auto e stava perlustrando il territorio salernitano, ha telefonato alla redazione di Radio Alfa lasciandosi andare ad una chiacchierata, nel corso della quale ha rivelato di guardare con simpatica alla squadra di calcio cittadina, la Salernitana. Poi ha elogiato le bellezze naturali e artistiche della provincia di Salerno annunciando che cercherà di visitarle.

Il messaggio ai giovani

Sabato ci sarà la cerimonia di ordinazione presso il Duomo di Salerno. “Credo che venire qui non sia affatto un sacrificio” ha dichiarato monsignor Bellandi, che, fino a poche tempo fa, era vicario generale della Diocesi di Firenze. Lui, infatti, è nato e cresciuto nel capoluogo toscano. Bellandi ha mostrato la sua soddisfazione per la trepidante attesa della comunità episcopale. “Voglio lanciare un messaggio ai giovani. Mi sento testimone di quell’apertura ideologica di cui è espressione Papa Francesco. Spero di portare avanti quanto da lui propagandato” sono state le sue parole prima di concludere la telefonata.

La cerimonia

In queste ore c’è grande fermento nella Cattedrale cittadina per la preparazione della cerimonia di ordinazione, alla quale saranno presenti anche tre arcivescovi: monsignore Giuseppe Betori (Firenze), monsignore Crescenzio Sepe (Napoli) e Filippo Santoro (Taranto). A presiedere l’importante evento religioso sarà il presidente della Commisione Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti. Non mancheranno anche gli altri vescovo della Campania e delle regioni limitrofe. Assente, per motivi di salute, l’arcivescovo dimissionario Luigi Moretti.