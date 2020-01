Aggredisce e picchia la moglie davanti alla figlia autistica, arrestato dai carabinieri

Aggredisce la moglie davanti alla figlia di soli 6 anni, affetta da autismo. E' finito agli arresti domiciliari un uomo di 39 anni, originario di Montecorvino Rovella. L'accusa è di maltrattamenti e lesioni, mosse all'uomo dai carabinieri di Battipaglia, che hanno eseguito l'arresto

Il fatto

L'episodio è avvenuto a Bellizzi. La donna aggredita a mani nude è stata trasferita dai militari al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza, dove i sanitari le hanno refertato ferite per una prognosi di quindici giorni. L'uomo, prima di essere bloccato, avrebbe inveito anche contro i carabinieri. La donna, dopo le cure ricevute in ospedale, è stata accompagnata in casa della madre.