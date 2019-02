Ritira la pensione, poi inciampa e muore sbattendo la testa

Un uomo di Bellizzi inciampa, batte la testa e muore. Una tragedia, quella avvenuta in via Machiavelli, ad un anziano che era uscito di casa per ritirare la pensione all'ufficio postale. Nel tornare a casa, si era fermato per fare una bevuta d'acqua ad una fontana pubblica. Poi, non si sa come, avrebbe perso l'equilibrio, sbattendo la testa contro lo spigolo della stessa fontana. Le persone che lo hanno visto a terra hanno allertato il 118, giunto sul posto insieme alle forze dell'ordine. Ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto dopo pochi minuti. Una fatalità. Il corpo è stato poi trasferito all'ospedale di Battipaglia, per gli accertamenti di rito. L'incidente potrebbe anche essere scaturito da un improvviso malore. Sul posto sono giunti, in un secondo momento, anche la moglie e il figlio. L'anziano aveva 80 anni.