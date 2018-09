Estorsione ad un imprenditore, arrestato il capoclan Vito De Feo a Bellizzi

Nella serata di venerdì scorso, a Bellizzi, i carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato due pregiudicati, Vito De Feo, 51 anni, sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, ritenuto dagli inquirenti a capo dell’omonimo clan camorristico, radicato a Bellizzi e nei comuni limitrofi; e M.R, 33enne sempre di Bellizzi, accusato di concorso in estorsione aggravata nei confronti di un imprenditore edile del posto.

Le indagini

I militari, allertati nella stessa giornata dalla vittima, hanno bloccato i due pregiudicati, nei pressi di un noto bar di via Roma, subito dopo aver intascato poco meno di 200 euro dall’imprenditore, come anticipo della somma di 1.000 euro richiestagli per essersi adoperati, d’iniziativa, per garantirgli la commissione di un lavoro edilizio già accordatogli dal committente, ma successivamente revocatogli per l’individuazione di un’altra ditta a prezzo più vantaggioso. Al termine delle formalità di rito i due uomini sono stati rinchiusi nel carcere di Fuorni.