Ruba l'auto dei vigili per farsi un giro: denunciato 30enne a Bellizzi

Ruba l’auto dei vigili urbani per farsi un giro. Il curioso episodio si è verificato a Bellizzi dove un pregiudicato di 30 anni, dopo essere entrato nel garage del Comune, è riuscito a salire a bordo di una vettura di servizio (Fiat Punto) della Polizia Municipale.

Il caso

Il giovane ha iniziato a girare per le strade cittadine fino a quando non si è trovato davanti un posto di blocco dei carabinieri e caschi bianchi. A quel punto è stato costretto a scendere e a restituire la vettura. Immediata la denuncia per furto aggravato all’Autorità Giudiziaria.