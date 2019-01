Bellizzi, nuovo colpo dei ladri: svaligiata la casa del consigliere Napolitano

Dopo il colpo messo a segno all’interno del deposito del Gruppo Sant’Anna Farmacie, gestito da una società guidata dal consigliere comunale Nicola Pellegrino, i malviventi hanno portato a termine un altro furto. Nel mirino, questa volta, è finita la casa di un altro consigliere comunale, Armando Napolitano. I malviventi (come dimostrano le foto pubblicate su Facebook dal sindaco Mimmo Volpe) hanno messo a soqquadro l’abitazione per rubare oggetti di valore e soldi.

“Faccio appello al signor Prefetto affinché si intensifichi la presenza di uomini e mezzi sul nostro territorio comunale. Ho scritto chiedendo un prossimo incontro con il comitato provinciale per l'ordine pubblico. Voglio ribadire che ho sempre ricevuto massima collaborazione, ogni qual volta si è reso necessario intensificare i controlli in città. Spero che questa banda di ladri venga assicurata quanto prima alle patrie galere. Così come auspico che acciufferemo il rapinatore (miserabile) di griglie, caditoie e tombini in città”.