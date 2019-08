Ladri in azione a Bellizzi, rubati 30 mila euro da una cassaforte

Ladri stranieri in azione a Bellizzi. Tra malviventi, originari del nord Africa, si sono introdotti all’interno di un’abitazione di un anziano della zona per mettere a segno il colpo. E, in poco tempo, sono riusciti a rubare ben 30 mila euro nascosti all’interno di una cassaforte.

L'allarme

A dare l’allarme – riporta Il Mattino – è stato il vicino di casa, un ex maresciallo dei carabinieri in pensione, il quale è stato anche aggredito dai malviventi riportando la frattura della spalle. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato la testimonianza dei due uomini, hanno avviato le indagini ed ora sono sulle tracce dei banditi.