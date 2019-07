Travolse col furgone una coppia a Bellizzi: denunciato 38enne

E’ stato individuato il pirata della strada che, nei giorni scorsi, travolse una coppia di fidanzati (il ragazzo di 18 anni è ancora ricoverato in gravi condizioni al Ruggi) mentre passeggiava in via Olmo a Bellizzi. Si tratta di un operaio di 38 anni residente a Montecorvino Pugliano.

Le indagini

L’uomo era alla guida del suo furgone quando investiti i due giovani senza prestare soccorso. Poi è sparito nel nulla. E così, pensando di non essere scoperto, ha lavato il veicolo per togliere ogni traccia e lo ha parcheggiato in una zona periferica. Successivamente, si è recato dai carabinieri per denunciare il furto del mezzo. Ma i militari dell’Arma non hanno creduto alla sua versione e così, durante l’interrogatorio, il 38enne ha confessato tutto. Ora è accusato di omissione di soccorso, lesioni gravi e simulazione di reato per aver inventato il furto del furgone.