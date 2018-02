Dramma a Bellizzi, ex dipendente comunale trovato morto in casa

Dramma, ieri pomeriggio, in via Grazioli a Bellizzi dove un ex dipendente del Comune, Orazio Lanaro, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. L’uomo da qualche giorno non usciva di casa e non rispondeva al telefono ai familiari. A rinvenire il cadavere sono stati i vigili del fuoco. Dolore in tutta la comunità.