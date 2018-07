Coltivava marijuana al posto dei fiori: arrestato giovane a Bellizzi

Blitz dei militari della Guardia di Finanza di Salerno all’interno di una serra, costruita su un terreno agricolo adibito alla coltivazione di fiori, situato nel comune di Bellizzi, dove hanno scoperto una vera e propria una piantagione di marijuana priva della documentazione amministrativa necessaria per possedere tali piante.

I controlli

La piantagione, costituita da 42 piante di circa 3 metri, è stata immediatamente eradicata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Salerno. Gli accertamenti dei Finanzieri hanno consentito di individuare il proprietario e il locatario del terreno; quest’ultimo è un giovane di San Mango Piemonte. Nel corso della perquisizione, inoltre, sono state rinvenute all’interno dell’abitazione marijuana e hashish) e anche 5 cartucce calibro 38 detenute illegalmente. Il giovane, quindi, è stato arrestato per violazione alla normativa in tema di sostanze stupefacenti ed è stato posto immediatamente a disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, titolare delle indagini. Su di lui pende anche una denuncia per detenzione illegale di munizioni.