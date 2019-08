Uomo lancia bottiglie di vetro in strada, scoppia la rissa a Bellizzi

Momenti di tensione, ieri sera, in via Roma a Bellizzi, dove un uomo avrebbe iniziato a lanciare per terra diverse bottiglie di vetro suscitando la preoccupazione dei passanti.

La rissa

Qualcuno - riporta Zerottonove - ha cercato di fermarlo. E così è nata una colluttazione per cercare di fermarlo. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alla sua identità. Non sarebbe la prima volta che l’uomo avrebbe disturbato la quiete pubblica.